Allegri: "Il nostro problema è il ritardo in classifica. Champions? A marzo un'altra stagione"

Molti giocatori che non reggono le pressioni rispetto al passato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta - gara valida per la 14esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Quello che è accaduto negli ultimi anni è il passato, c'erano giocatori diversi. Questa squadra ha ottime qualità, va fatto un percorso di crescita generale per tornare a risultati più consoni. In questo momento la cosa più negativa è il ritardo in classifica in campionato, abbiamo lasciato troppi punti per strada con le medio-piccole. Ma questo non possiamo cambiarlo. Poi la Champions a marzo la giocheremo e a marzo sarà un'altra stagione, sarà completamente diverso".

