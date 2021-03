"Allenare la Roma è un grande piacere". Rivedi Fonseca dopo la vittoria contro lo Shakhtar

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Shakhtar. Rivedi il video con le parole dell'allenatore giallorosso: "Mi piace molto essere l'allenatore della Roma, è un grande piacere. Mi piace la città, mi piacciono i tifosi. Lo sapete che non è facile allenare qui ma penso che sia importante essere equilibrati e io ci provo in ogni momento. Sto imparando molto in questa mia esperienza in giallorosso".