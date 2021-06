Ancelotti torna al Real, accordo raggiunto: firmerà un biennale con opzione per 1 altra stagione

Ormai non ci sono più dubbi: Carlo Ancelotti sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. Una trattativa-lampo, un nome che nessuno si aspettava. Alla fine, Re Carlo tornerà in una squadra in cui ha fatto la storia nel 2014, conquistando l'agognata Decima: il tecnico italiano, secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, firmerà un contratto di due anni con opzione per una terza stagione. Sarà lui a raccogliere l'eredità di Zinedine Zidane, chiudendo idealmente un cerchio cominciato nel 2013. L'ufficialità è attesa a breve, la risoluzione con l'Everton è ai dettagli.