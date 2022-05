Anche il Milan si iscrive alla corsa per Bremer: si può aprire un'asta sul difensore del Toro

Paolo Maldini e Ricky Massara sono al lavoro per rinforzare la rosa rossonera per la prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan è alla ricerca di profili che possano far fare un salto di qualità alla squadra dopo la conquista dello scudetto numero 19. Con Botman sempre più lontano, il nome più gettonato in questo momento sarebbe quello di Bremer. Il centrale del Torino è nel mirino di Inter e Juventus e non mancano le richieste della Premier. Elementi che porterebbero ad un’apertura di un’asta con i granata che valuterebbero il giocatore sui 40-50 milioni.