Anche il Napoli pensa a Pjanic: contatto telefonico tra Spalletti e il bosniaco

Luciano Spalletti ha avuto un contatto telefonico con Miralem Pjanic. La vicenda è complessa: l'ex Juve e Roma sa di essere di troppo al Barcellona, è un separato in casa nonostante sia costato 60 milioni un'estate fa ed adesso il suo contratto da 6,5 milioni di euro deve essere smaltito. Il Napoli non può spendere, anzi deve ridurre il monte ingaggi, ma partendo dalla volontà di Pjanic potrebbero aprirsi possibilità che sembrano al momento surreali. Occorre ovviamente che il Barcellona partecipi per buona fetta dello stipendio o provveda a liquidarlo con una buonuscita. Resta la concorrenza di Fiorentina e Juventus per il bosniaco. A riportarlo è il Corriere dello Sport.