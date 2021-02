Anche Juve-Napoli recuperata il 17 marzo? Tutto dipende dal risultato degli azzurri col Granada

vedi letture

La sfida di quest'oggi fra Napoli e Granada, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà importante anche per capire qualcosa in più su Juventus-Napoli: la gara della 3^ giornata in programma il 4 ottobre non fu giocata per l'impossibilità da parte degli azzurri di raggiungere Torino su indicazione della Asl territoriale. Dopo l'iniziale 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, il Collegio di Garanzia del CONI nelle scorse settimane cancellò la decisione e stabilì che la partita dovesse essere giocata. Ma sulla data del recupero, per il momento, nessuna certezza visto il calendario intasato di entrambe le squadre.

Il 17 marzo può essere il giorno giusto - Come detto, molto dipenderà dalla sfida di stasera. Il Napoli, sotto 2-0 dopo la gara di andata di una settimana fa, nel caso in cui non dovesse riuscire a ribaltare il risultato e quindi dovesse chiudere la serata con l'eliminazione dell'Europa League, sarebbe "libero" proprio nella settimana che va dal 15 al 21 marzo (il 18 sarebbero in programma gli ottavi di EL). Da qui il 17 marzo, data che andrebbe bene anche per la Juventus a prescindere dall'eventuale qualificazione ai quarti di Champions League. Proprio il 17 marzo è il giorno scelto anche per il recupero di Torino-Sassuolo, partita rinviata quest'oggi dalla Lega su indicazione della Asl-1 di Torino.