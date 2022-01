Ancora l'Asl Napoli 2: "Se Zielinski, Lobotka e Rrahmani giocano soggetti a provvedimenti"

Nuove dichiarazioni da parte dell’ASL Napoli 2, in particolare del suo direttore Antonio D’Amore, raggiunto questa volta da Radio Punto Nuovo: "Zielinski, Lobotka e Rrahmani vanno trattati come gli altri lavoratori. Se dovessero giocare sarebbero soggetti a provvedimenti amministrativi. Djokovic è stato fermato dalle autorità, anche in Italia le leggi statali prevalgono”.

I tre giocatori, ricordiamo, sono stati raggiunti da un provvedimento di quarantena dell’azienda sanitaria locale, arrivato mentre erano in viaggio per Torino. Non è chiaro se il Napoli, che attende l’esito dei nuovi tamponi, giocherà questa sera con la Juve e se potrà contare sui tre.