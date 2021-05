Ancora Stellini sulla reazione di Lautaro al cambio: "Io feci lo stesso con Conte 14 anni fa"

Cristian Stellini, vice-allenatore dell'Inter, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il battibecco Lautaro-Conte durante la gara con la Roma: "È successa una cosa molto simile a un episodio di 14 anni fa quando il mister mi sostituì dopo 20 minuti e io feci la stessa cosa di Lautaro. Sono cose che succedono e se vogliamo è anche un po' l'esempio della ricerca della mentalità che noi abbiamo. Anche in un momento come questo che sembra particolare, un po' assurdo, noi ci aspettiamo dai nostri calciatori che entrino in campo e diano il massimo. Lautaro non stava tenendo bene e reggendo il colpo... Noi ci aspettiamo il massimo, sempre. Quello che ha fatto Lautaro, l'ho fatto io 14 anni fa. Quello che succede in campo rimane in campo. Domani è un altro giorno e ci preoccuperemo della prossima partita".