Antonio Conte non ci sta: "Falso dire che abbia voluto cambiare l'inno dell'Inter. Non lo accetto"

Il post partita di Crotone-Inter è stato il momento giusto, per Antonio Conte, per fare una precisazione in merito alle voci circolate in questi giorni sul nuovo inno dell'Inter. Queste le sue parole a Sky Sport: "Voglio cogliere l'occasione per mettere i puntini sulle i: qualcuno ha detto che io voglio cambiare l'inno. E' falso, totalmente falso. E non lo accetto. L'inno è simpatico, entra nelle orecchie. Qualcuno ha forzato la mia battuta di un'Inter che deve essere meno pazza, ma io l'ho detto perché le squadre vincenti hanno stabilità da tutti i punti di vista. Da lì dire che io ho fatto cambiare l'inno è sbagliato, non è vero e ho troppo rispetto per la storia di questo club".

