Arnautovic: "L'Italia è nel mio cuore. Tornerò? Se ne parla, ma non so nulla"

vedi letture

Sabato affronterà l'Italia con la sua Austria. Il nostro è un Paese che ha dato tanto a Marko Arnautovic, come ha ribadito ai microfoni di Sky Sport: "L'Italia è nel mio cuore. Ho giocato in una squadra fenomenale come l'Inter, abbiamo vinto tutto. Tornerò (Arnautovic piace al Bologna, ndr)? Non lo so, so solo che se ne parla".