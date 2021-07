Arrivabene nuovo AD Area Football bianconera: "Mi piacciono le sfide e mi piace la Juve"

Maurizio Arrivabene, presentato quest'oggi come nuovo Amministratore Delegato Area Football della Juventus, ha parlato così della sua nuova sfida nel mondo del calcio: "Questo incarico è una sfida e a me piacciono le sfide, così come piace la Juventus. Sono tifoso bianconero da una vita e questo mix è un po' quello che tutti si augurano di trovare nel corso della loro carriera", le sue dichiarazioni in conferenza stampa.