live Juve, Arrivabene: "Io bianconero al 100%. Squadra bella o vincente? Bello solo se vinci"

Nuovo inizio in casa Juventus, col presidente Andrea Agnelli che in conferenza stampa dall'Allianz Stadium presenta il nuovo management bianconero. Assieme al vice-presidente Pavel Nedved e al Football Director Federico Cherubini, è presente anche Maurizio Arrivabene, nuovo Amministratore Delegato Area Football. Segui il live su TMW con tutte le sue parole in tempo reale!

14.30 - Inizia la conferenza stampa del nuovo management della Juventus. Apre le danze il presidente Andrea Agnelli, fra pochi minuti anche le parole di Arrivabene.

14.44 - Prima domanda per Maurizio Arrivabene, nuovo Amministratore Delegato Area Football con un passato nel mondo Ferrari: "Questo incarico è una sfida e a me piacciono le sfide, così come piace la Juventus. Sono tifoso bianconero da una vita e questo mix è un po' quello che tutti si augurano di trovare nel corso della loro carriera".

Per essere vincente una squadra deve essere anche bella, proprio come una macchina?

"Se una squadra è vincente, diventa bella automaticamente. È lo stesso esempio che ho usato per Ferrari: se vinci sei bello, se perdi puoi essere anche bellissimo ma alla fine lo sarai molto meno".

15.11 - Finisce qui la conferenza stampa del nuovo management bianconero.