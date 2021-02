Assemblea FIGC in corso, il messaggio di Infantino: "Riforme, femminile, giovani e infrastrutture"

vedi letture

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha voluto mandare un saluto a tutti i presenti all'assemblea elettiva della FIGC in corso in questi minuti. Queste le sue parole: "Ci tenevo a inviare un brevissimo saluto, anche se virtuale. Siamo in un periodo difficile di pandemia, in cui ci siamo resi conto che la salute è una priorità. Il calcio rappresenta una speranza per il futuro e l’Italia è all’avanguardia. Si parla di elezioni, questa è un’assemblea importante ed è importante guardare al futuro. La FIGC deve essere una federazione forte perché deve trovare posto a livello internazionale. Mi raccomando con le riforme, il calcio femminile, le infrastrutture e i giovani. Serve unità perché solo così si vince".