Atalanta, amarezza Muriel: "Il mio gol non mi dà nulla, volevo che la gara andasse diversamente"

"In queste gare, sai che che al minimo errore vieni punito. A volte in campionato te la cavi, ma la Champions è un'altra cosa". Evidente l'amarezza di Luis Muriel, il cui gol non è riuscito ad evitare l'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions League per mano del Real Madrid: "Siamo orgogliosi comunque di quello che abbiamo fatto in Champions - ha detto l'attaccante dopo il 3-1 subito - ci aiuterà tanto per crescere. Ora il pensiero deve essere lavorare benissimo nel finale di stagione per poter tornare a giocare queste gare anche il prossimo anno. Il mio gol? Non mi dà nulla, volevo passare il turno, volevo che la partita andasse diversamente".