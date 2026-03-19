TMW News Atalanta, c'è il Verona per ripartire. Juve e Inter, mosse per il portiere

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sull'Atalanta che ha perso ieri 4-1 sul Bayern dopo il 6-1 dell'andata. Si chiude agli ottavi il cammino della Dea, con un risultato che apre per l'ennesima volta il dibattito sul valore del nostro calcio. Si parla per anche di mercato, in particolare di quello dei portieri, con Juventus e Inter che vanno a caccia di novità. Ne discutiamo con Massimo Morales in collegamento.

Palladino rianima la squadra

"Siamo usciti contro una squadra forte dove vogliamo concentrarci sul campionato oltre che alla Coppa Italia. Negli anni scorsi abbiamo detto la nostra nei campionati europei e cercheremo di dare di più". Queste le parole del tecnico bergamasco dopo il ko di ieri contro il Bayern Monaco. "Voglio ringraziare i ragazzi per il percorso che abbiamo fatto. Sapevamo che era una gara difficile: ci portiamo tanta esperienza. Oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte. Ho cercato la squadra e ho detto ai ragazzi di andare sotto il settore. I tifosi ci hanno applaudito nonostante la sconfitta. Abbiamo dato tutto. Ho avuto delle buone risposte da Bellanova, Raspadori, Krstovic, De Ketelaere, Ederson e tanti altri. Voglio ringraziare i miei ragazzi perché hanno lottato fino alla fine. Prendere tanti goal non ci fa piacere, ma possiamo ripartire. Il Bayern ha una squadra completa e noi, sulla carta, siamo inferiori. Noi ci siamo confrontati e ovviamente sotto questi aspetti ci sono dei limiti che vanno superati. Siamo orgogliosi di essere arrivati agli ottavi di Champions ed essere stati l'unica squadra italiana a giocarli".