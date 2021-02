Atalanta, domenica dura per Gasperini. Diffuso il suo numero sul web, piovono insulti dai laziali

La sconfitta in campo contro la Lazio, con tanto di frecciatina nel post-partita, ha fatto masticare amare Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta, che ha perso una bella occasione in classifica, anche in virtù delle vittorie di tutte le altre contendenti per i primi posti della graduatoria. Ma come rivela L'Eco di Bergamo, la domenica sera è stata ancor più difficile per il tecnico piemontese: qualcuno infatti ha diffuso il numero di telefono del mister di Grugliasco in alcuni dei forum e blog frequentati da tifosi laziali, che hanno di conseguenza tartassato di telefonate, messaggi, note vocali Gasperini. Si parla di pese in giro, ma per lo più insulti.