Atalanta, Gasp stoppa la razzia di talenti. Con lui sulla panchina oltre 250 milioni in cassa

vedi letture

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, non le ha mandate a dire e il messaggio alle big del campionato è stato abbastanza chiaro: "Penso alle voci di mercato sui nostri giocatori - ha dichiarato ieri ai taccuini dell’Eco di Bergamo -, ci trattano ancora come la squadretta nella quale fare razzia". Insomma - sottolinea il Corriere dello Sport - le recenti dichiarazioni sembrano voler porre un freno a chi pensa di bussare alla porta del centro sportivo di Zingonia a ogni sessione di mercato.

La lista - Kulusevski, Mancini, Diallo e Ibanez, soltanto nelle ultime due stagioni le big hanno fatto razzia in casa Atalanta, continua il Corriere dello Sport. Dopo la prima stagione di Gasperini sono stati ceduti a Milan e Inter Kessié, Conti, Bastoni e Gagliardini. Anche la Roma negli anni ha usufruito del supermarket nerazzurro: Cristante, Mancini e Ibanez hanno intrapreso il viaggio verso la Capitale. La Juve, oltre lo svedese, ha acquistato Caldara nella stagione 2016/17 lasciandolo in prestito in nerazzurro. Senza dimenticare gli affari chiusi all’estero: Castagne e Papu Gomez, operazioni per un totale di 30 milioni di euro. Tutti o quasi nella top ten delle cessioni record del club: nelle prime 10 posizioni ci sono ben 9 operazioni chiuse nella gestione Gasp. Grazie al suo operato sono arrivati oltre 250 milioni di euro - considerando anche i bonus - nelle casse nerazzurre.