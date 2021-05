Atalanta, Ilicic può partite: per sostituirlo la Dea pensa a Boga del Sassuolo

Le strade di Josip Ilicic e dell'Atalanta potrebbero separarsi al termine della stagione. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il nome per sostituire lo sloveno è quello di Jeremie Boga del Sassuolo. Il giocatore, diverso da Ilicic, piace a Gasperini perché in grado di cambiare passo in velocità.