Atalanta, in stand-by l'affare Koopmeiners: ballano 5 milioni tra domanda e offerta

Mentre sta per chiudere per Juan Musso dall'Udinese, l'Atalanta è impegnata anche sugli altri fronti. A centrocampo, ad esempio, da tempo si attende l'ok dell'AZ ALkmaar per Teun Koopmeiners, ma l'affare è in stand-by per una semplice ragione: la Dea è ferma sui 15 milioni di euro e non intende aumentare l'offerta, il club olandese mantiene la sua posizione e continua a chiederne 20. Tommaso Pobega, ultima stagione allo Spezia ma proprietà Milan, è l'alternativa. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.