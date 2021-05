Atalanta-Juve, Dybala verso la panchina: Kulusevski in vantaggio su Morata per partire dal 1'

Possibile novità di formazione in casa Juventus per la sfida di questa sera contro l'Atalanta nella finale di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina, con Dejan Kulusevski al momento in vantaggio per affiancare Cristiano Ronaldo, anche se Alvaro Morata si starebbe giocando il posto dal 1' proprio con l'ex Parma.