Atalanta-Juventus, la finale: le possibili ultime volte nerazzurre, da Gosens a Ilicic

La finale di Coppa Italia, l'ultima di campionato contro il Milan, poi ci sarà il rompete le righe per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. L'intenzione non è quella di smantellare un modello, una squadra che sta dando grosse soddisfazioni a un'intera città, ma valutare caso per caso e offerte per offerte. Perché la sensazione è quella che in molti chiederanno un aumento di stipendio per la dimensione raggiunta - terza volta in Champions consecutivamente - e che se dovessero arrivare proposte irrinunciabili veranno ascoltate.

CORTEGGIATI - Il primo nome sulla lista di tutti i club è quello di Robin Gosens, difensore tedesco dell'Atalanta. Il Leicester che ieri ha perso contro il Chelsea ha buttato via un match point per la qualificazione in Champions League, altrimenti l'assalto sarebbe già partito sulla base dei 35-40 milioni che vuole l'Atalanta. Per Romero c'è l'interesse del Manchester United, è vero, ma i nerazzurri vogliono blindare il giocatore e poi eventualmente valutare, ma l'idea è che possa rimanere. Poi Malinovskyi e Zapata: il primo ha fatto la differenza in questa parte di stagione, mentre per il colombiano c'è un interesse molto forte della Roma, alla ricerca del centravanti da regalare a Mourinho.

CHI SALUTA - Dovesse arrivare una ricca proposta Josip Ilicic saluterà a un anno e qualche mese dai quattro gol di Valencia che lo consacrarono alla ribalta internazionale. Gollini piace alla Lazio - e nel domino dei portieri ci rientrerà anche lui - Caldara farà ritorno al Milan perché non sarà riscattato. Per il resto l'idea è quella di confermare in blocco tutti i protagonisti della solita grande stagione: forse Lammers potrebbe chiedere di giocare di più, ma lì dipenderà anche dai sostituti.