TMW Atalanta, Lookman non si è allenato. Summit positivo con gli agenti, permanenza vicina

Ademola Lookman è più vicino alla permanenza all'Atalanta. Oggi l'attaccante nigeriano non si è presentato a Zingonia, dopo la mancata convocazione - dietro sua richiesta - del weekend per l'effetto calciomercato, con il Paris Saint Germain che ha chiesto informazioni circa la sua situazione. A dir la verità ai francesi era stato prospettato di un Lookman in uscita per una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro, situazione che non combaciava assolutamente con quanto richiesto dall'Atalanta per la sua ala. Lo spirito dei transalpini era quindi quello di proporre poco per avere l'eventuale sostituto dell'infortunato Gonçalo Ramos, salvo poi fare retromarcia al primo contatto con i Percassi che chiedevano (almeno) il doppio.

C'è stato però un summit fra le parti, cioè lo stesso Luca Percassi e l'entourage di Lookman per capire come potere sbrogliare la situazione. Clima disteso e positivo, dalla riunione pare che siano uscite le basi per prolungare il rapporto. Resta da comprendere se ci sarà un eventuale - quanto probabile - rinnovo contrattuale con un ritocco dell'ingaggio dell'eroe di Dublino, considerato che non era mai stato ritoccato nel corso dei mesi da due anni a questa parte.

Quindi la permanenza è più vicina. Poi, è chiaro, dipenderà dalle eventuali proposte che arriveranno. Perché 50 milioni farebbero vacillare anche l'Atalanta, convinta di potere prendere giocatori di ottimo livello con quelle cifre. Non certo con i 20-25 milioni che il Paris Saint Germain era pronto a offrire per il nigeriano.