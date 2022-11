Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali: out Zapata, c'è Hojlund. Spalletti lancia Elmas per Kvara

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Gian Piero Gasperini sceglie Hojlund in attacco, lasciando ancora in panchina Zapata. Alle sue spalle Pasalic e Lookman, mentre in mediana c'è Ederson con Koopmeiners. Dall'altro lato Napoli senza Kvaratskhelia, out per una lombalgia acuta, così Spalletti sceglie Elmas per sostituirlo e completare l'attacco con l'inamovibile Osimhen e Lozano, preferito ancora a Politano. Torna Zielinski a centrocampo, con Ndombele dunque in panchina. In difesa c'è sempre Olivera a sinistra, con Juan Jesus che farà coppia con Kim relegando Ostigard al ritorno in panchina.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Højlund.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. A disposizione: Marfella, Sirigu, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone

Allenatore: Luciano Spalletti