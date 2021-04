Atalanta, occhi su De Ketelaere: potrebbe essere un'eccezione nel modus operandi della Dea

L'Atalanta è da tempo a lavoro per la squadra del prossimo campionato e tra i nomi presi in considerazione spicca quello di Charles De Ketelaere, centrocampista ventenne del Bruges che ha già esordito in Champions League. Un nome in controtendenza rispetto al modus operandi della Dea, che solitamente i giovani preferisce crescerli in casa, ma il talento del belga ha colpito Sartori che potrebbe dunque fare un'eccezione.