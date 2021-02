Atalanta, orgoglio Pessina: "Noi in 10 per 70', il Real non ha costruito nulla a parte il gol fortuito"

C'è delusione nelle parole di Matteo Pessina, dopo il ko dell'Atalanta contro il Real Madrid in Champions League: "Per come sono andate le cose e la partita, ci meritavamo il pareggio - dice ai canali ufficiali del club -. Per 70' minuti in 10 uomini, contro una delle squadre più forti del mondo, loro non sono riusciti a costruire nulla a parte un paio di azioni. Siamo rammaricati, andremo a Madrid a giocarcela. Freuler? Un rosso abbastanza generoso da quello che ho visto. Però ci siamo adeguati, siamo abituati a giocare certi tipi di partire, come un mese fa con la Lazio. Il Real ha trovato il gol un po' fortuito, ma siamo orgogliosi per come abbiamo giocato".