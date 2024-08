Ufficiale Atalanta, preso il giovane 2004 Sodero dall'Empoli. Prestito con diritto di riscatto

Rinforzo per l'Under 23 in casa Atalanta. Come annunciato dal club orobico sul proprio sito ufficiale, Andrea Sodero è infatti un nuovo giocatore nerazzurro. Il giovane classe 2004 arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Empoli. A confermare il tutto è arrivato poi anche la nota ufficiale del club toscano.

Il comunicato dell'Atalanta.

"Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dall'Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Sodero. Nato ad Arezzo il 7 agosto 2004, trequartista, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Empoli. Nella scorsa stagione ha collezionato 22 presenze, con 4 gol e 9 assist con la formazione della Primavera. Il 13 gennaio 2024 ha debuttato in Serie A con la prima squadra toscana nella gara contro l'Hellas Verona, entrando nel secondo tempo. Benvenuto, Andrea!".

Il comunicato dell'Empoli.

"Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Atalanta per la cessione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Sodero".