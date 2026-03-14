Live TMW Atalanta, Zappcaosta: "Abbiamo fatto un'ottima partita, sono in un buon momento"

L'Atalanta strappa il pareggio a San Siro. In conferenza stampa è intervenuto l'esterno della Dea Davide Zappacosta.

Come stai vivendo questo momento? Ti aspetti una chiamata da Gattuso?

"Penso di essere in un buon momento e di dare il massimo ma al di là di questo sono aiutato da un gruppo eccezionale. Più che parlare di me mi piace parlare del gruppo che ha reagito. Dopo il Bayern eravamo molto amareggiati. Credo che la squadra abbia fatto un'ottima partita"

Il vostro dna è quello di non mollare mai?

"Sì, quella è la base. Lo spirito di squadra non può mai mancare. Quando diamo tutto possiamo giocarcela con tutti".