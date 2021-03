Bayern-Lazio, Neuer verso un turno di stop. Flick pronto a lanciare Nubel

Secondo quanto riportato da Sport 1, il tecnico del Bayern, Hansi Flick, sarebbe intenzionato a concedere un turno di riposo a Manuel Neuer. Contro la Lazio, pertanto, ci sarà spazio per Alexander Nübel. 24 anni, l'ex capitano dello Schalke è arrivato a parametro zero e ha trovato pochissimo spazio: solo due presenze fin qui per lui, una in Champions League a qualificazione già avvenuta e una in Coppa di Germania.