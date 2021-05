Rivoluzione in casa Bayern: Nagelsmann fa fuori anche lo storico assistente Gerland

L'addio di Hansi Flick e il conseguente approdo sulla panchina del Bayern Monaco di Julian Nagelsmann porteranno una vera e propria rivoluzione in Baviera. Oltre all'attuale tecnico, infatti, lasceranno la squadra campione di Germania anche Miroslav Klose e un'autentica leggenda del club come Hermann Gerland, che lavora al Bayern dai tempi di Louis van Gaal. L'ex giocatore del Bochum ha un contratto fino al 2022 ma sarà praticamente costretto a fare le valigie: secondo Kicker, Nagelsmann avrebbe comunicato di non avere un posto per lui nel suo staff.