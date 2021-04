Beccalossi: "L'Inter se sta bene non la ferma nessuno. Avversario più pericoloso è il Covid"

Evaristo Beccalossi, tramite la Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa Scudetto che vede l'Inter davanti a tutte le inseguitrici: "L'avversario più pericoloso da battere è il Covid perché, con tutto il rispetto per le altre, in questa tremenda emergenza la salute è fondamentale. Se sta bene, l'Inter ormai è squadra quadrata e solida, sono convinto che non la fermi nessuno in campionato".