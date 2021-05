Benatia: "Allegri bravissima persona ma deluso dal suo comportamento nei miei confronti"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex difensore della Juventus Mehdi Benatia ha parlato del ritorno di Massimiliano Allegri in bianconero: "Non sono stupito. Conosco l’allenatore e la persona, è un appassionato e malato di calcio. Dopo due anni che non lavora avrà una voglia matta di ricominciare e di rimettersi in gioco. Allegri è una bravissima persona però mi ha deluso il suo comportamento nei miei confronti. E’ un problema mio, che non inficia l’uomo e il professionista. Il primo anno che sono arrivato alla Juve ho giocato poco, normale, ero nuovo e avevo davanti Barzagli, Chiellini e Bonucci. Nella seconda stagione ho avuto molto più spazio e ho fatto bene. Al terzo anno avrei dovuto continuare a fare il titolare, ma è tornato Bonucci e Allegri non mi ha dato chance, subito mi ha messo fuori. Meritavo di più, però nel calcio sono cose che succedono e sono convinto che Max sia una brava persona".