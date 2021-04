Benitez: "Tornare al Napoli? Sono stato bene, lì si può vincere. Ma non so cosa accadrà"

"Tornare a Napoli? Direi un'altra volta che il ricordo che ho è fantastico. Abbiamo vinto due titoli in un momento dove la Juve vinceva tutto. Il rapporto con i tifosi e con la società è fantastico". Parla così, a Sky Sport, l'ex tecnico azzurro Rafa Benitez: "A me piace competere, mi piace vincere. Allo stesso tempo sono un professore e sono bravo a lavorare con i giovani. In Spagna non c’è adesso un progetto che possa portarti a vincere qualcosa, in Italia e in Inghilterra si può fare. A Napoli sono stato benissimo, è un po’ presto per sapere cosa succederà in estate, ma Italia e Inghilterra sono due posti in cui sono stato bene".