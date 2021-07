Bologna, Arnautovic in stand-by. Lo Shanghai chiede 5mln e si fanno sotto due club turchi

vedi letture

Perdura lo stand-by nel mercato del Bologna per quanto riguarda Marko Arnautovic. Come riporta il Corriere di Bologna, infatti, lo Shanghai Port Fc, club dove milita l'attaccante, continua a chiedere per 5 milioni di euro per il cartellino, cifra che attira sia il Besiktas che il Fenerbahçe (che vorrebbe trattare un pacchetto che oltre all'ex Inter prevede anche Ricardo Lopes).

In questa situazione il Bologna rimane fiducioso e in attesa, forte dell'accordo già raggiunto con lo stesso Arnautovic a patto che si svincoli gratuitamente dal club cinese. Ipotesi, questa, che al momento appare complicata visto che lo stesso attaccante elvetico ha chiesto alla società circa 4 milioni di euro di buonuscita legata probabilmente a dei bonus arretrati non percepiti.