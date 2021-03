Bologna, domani Antov dal 1'. Mihajlovic lo presenta: "Sveglio, intelligente e impara in fretta"

vedi letture

Ce lo descrivi sul campo Antov? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che alla vigilia della sfida contro il Cagliari ha risposto così: "Ancora non capisce bene l'italiano, io parlo in serbo e lui capisce, così come io capisco il bulgaro. E' un ragazzo sveglio, intelligente, sicuramente il calcio italiano è diverso da quello bulgaro, ci sono molti meno spazi e tempi per ragionare. Non è ancora pronto, quello sì. Ma è un ragazzo che impara in fretta e sono curioso di vederlo domani. Mi piace come giocatore ma certo deve crescere ancora tanto".

Con Danilo squalificato, domani toccherà proprio ad Antov scendere in campo dal primo minuto al fianco di Soumaoro.

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Sinisa Mihajlovic.