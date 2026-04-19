Live TMW Bologna, Freuler: "Vogliamo ottenere il massimo nelle prossime partite"

23:32 - Remo Freuler, centrocampista del Bologna, ha parlato al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del centrocampista del Bologna.

Obiettivo settimo posto?

"Sono disponibili 15 punti in campionato e finché sono disponibili proveremo a far tutto per ottenere il massimo nelle prossime partite. Ci sono momenti belli, brutti, a dicembre abbiamo avuto momenti difficili, i tifosi sono sempre stati al nostro fianco e dobbiamo lottare per loro".

Ora come vivrete le ultime giornate della stagione?

"Vogliamo giocare sempre peggio e non migliorare, semplicemente questo".