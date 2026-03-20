TMW News Bologna, la grande impresa. Inter, ora c’è la Fiorentina

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sull'Europa League con uno sguardo approfondito sul Bologna che è riuscito ad approdare ai quarti di finale di questa competizione superando 4-3 all'Olimpico ai tempi supplementari la Roma. Partita bellissima, con i giallorossi che erano riusciti a risalire sul 3-3 dopo che si trovavano sotto 1-3 (per gli emiliani ora ci sarà l'Aston Villa). In Conference League invece la Fiorentina superando i polacchi del Rakow è approdata ai quarti dove affronterà il Crystal Palace. Proporremo una serie di interviste tra cui quelle a Castro e Cambiaghi.

Gioia Italiano

"E' un'un'impresa". Vincenzo Italiano non ha dubbi dopo la vittoria di ieri sera. "Arrivare in questo stadio, con questo clima contro una squadra che era una montagna da scalare, posso dire solo che è un'impresa. Vedere poi che segna un calciatore entrato dalla panchina è sempre un orgoglio. Il gap nelle due partite si è assottigliato: complimenti ai ragazzi. Andiamo avanti in una coppa onorata dal primo giorno, saremo sfavoriti anche ai quarti. Essere ancora ottavi in Serie A e ai quarti in Europa League, con tante squadre blasonate, mi rende felice. Abbiamo preparato due gare contro una squadra forte e serviva attenzione: l'abbiamo messa sempre".

Clicca sotto per guardare il TMW News