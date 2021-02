Bologna, Mihajlovic: "Niang? Non è colpa nostra. Antov lo chiamano wonder kid, mi piace"

vedi letture

Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Parma, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato anche del mancato arrivo di Niang in rossoblù, obiettivo rossoblù per il mercato invernale: "Non parlo di giocatori che non alleno. Dico solo che la colpa non è nostra, ma non aggiungo altro. Sicuramente il problema è stato più dal punto di vista umano che calcistico".

Su Antov: "È appena arrivato ma ho già notato che ha grande personalità, mi piace. È un ragazzo sveglio, intelligente, e si sa adattare facilmente. In Bulgaria lo chiamano wonder kid. Dovrà ancora lavorare per adattarsi al meglio ma è un giovane che ha tutte le capacità per farlo. Qui non sarà un numero, è un giocatore di prospettiva. Prima che concludessimo la trattativa ho sentito Petrovic il quale mi ha parlato bene del ragazzo".