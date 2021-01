Bologna, Orsolini: "Rapporto schietto e scherzoso con Mihajlovic. Ora cerco la continuità"

Ospite di Sky, Riccardo Orsolini lancia la sfida al Milan, prossimo avversario del suo Bologna in campionato: “Non ho mai segnato in maniera ufficiale contro il Milan. Mi ricordo che contro i rossoneri mi fu annullato il primo gol in Serie A. Abbiamo fatto pochi gol a gennaio, soprattutto per un reparto offensivo come il nostro. Bisognerà essere più concreti, siamo consapevoli che i nostri gol sono importanti per centrare inizialmente la salvezza. Rodrigo, Santander o altri attaccanti che sono stati chiamati in causa in quel ruolo hanno sempre fatto il massimo. L’importante è vincere le partite, poi se segna la punta o il difensore quello a mio parere conta poco. Sto meglio, ho 24 anni, sto entrando in una fase importante della mia carriera. Devo trovare più continuità e devo cercare di dimostrare a Mancini e Mihajlovic che posso essere un giocatore affidabile. Con il mister (Mihajlovic, ndr) ho avuto da subito un rapporto di fiducia, scherzoso… quando ci siamo dovuti dire delle cose in faccia lo abbiamo fatto senza problemi, senza rancore, a volte anche a brutto muso. Di questa squadra mi piace l’identità di gioco che abbiamo sviluppato. Sono convinto che possiamo fare di più perché abbiamo delle potenzialità alte, abbiamo giocatori che possono spaccare la partita in qualsiasi momento. Siamo una squadra pericolosa”: