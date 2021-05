Bologna, per l'attacco tutto su Arnautovic. Con o senza Mihajlovic in panchina

Marko Arnautovic al Bologna con o senza Sinisa Mihajlovic, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport. Anche ieri Walter Sabatini e Riccardo Bigon hanno lavorato sull’operazione legata all’attaccante austriaco, con la volontà di chiudere prima dell'inizio dell'Europeo, visto che sarebbe rischioso portarlo per le lunghe, visto che si tratta di un parametro zero. A oggi per quanto riguarda solo l’aspetto contrattuale resta una certa differenza sui numeri, ma la forbice tra la richiesta e l’offerta è diminuita da un paio di settimane a questa parte, e solo l’eventuale entrata in scena di una società di Premier League in grado di potergli offrire tanti più soldi e anche successi potrebbe convincere Arnautovic a far saltare l’affare con il Bologna.