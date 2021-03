Bologna-Sampdoria 2-1 al 45'. Botta e risposta nel finale coi gol Barrow, Quagliarella e Svanberg

Termina 2-1 il primo tempo del Dall'Ara tra Bologna e Sampdoria. Meglio i blucerchiati all'inizio, ma il primo gol arriva con Barrow al 27'. Queagliarella pareggia dieci minuti dopo, ma Svanberg nel finale riporta avanti la squadra di Mihajlovic.

Le scelte iniziali - Sono Bologna a Sampdoria ad aprire la domenica della 27^ giornata di Serie A. Mihajlovic rilancia Barrow e conferma Palacio punta (panchina per Sansone e Orsolini). In difesa si rivedono Tomiyasu e Dijks. Ranieri cambia davanti: c'è Damsgaard a sostegno di Quagliarella. Thorsby vince il ballottaggio con Silva, dietro i centrali sono Ferrari e Yoshida.

Prime emozioni - La gara del Dall'Ara parte subito forte con una doppia occasione di marca blucerchiata nei primi 10': prima è Quagliarella a calciare verso la porta (tiro respinto da Danilo), pochi minuti dopo palo clamoroso di Thorsby a Skorupski battuto (per la Sampdoria si tratta del 5° legno colpito in questo campionato, tutti e cinque con giocatori diversi).

Bologna a fatica, poi arriva il vantaggio - Meglio la Sampdoria nelle fasi centrali del primo tempo, manca il ritmo al Bologna che fatica ad affacciarsi dalle parti di Audero e allora è ancora la squadra di Ranieri a sfiorare il gol: scatto di Quagliarella che lavora un buon pallone per Damsgaard che dal limite scocca il destro trovando la respinta in tuffo da parte di Skorupski. Il gol però arriva a sorpresa e porta in vantaggio gli uomini di Mihajlovic. La firma è di Barrow, colpo di testa vincente approfittando della marcatura distratta di Bereszynski, ma il merito dell'1-0 va a Palacio che scappa sulla destra e mette un cross perfetto per il compagno.

Quagliarella pareggia i conti ma Svanberg replica immediatamente - Il vantaggio del Bologna però dura soltanto 10'. Augello scappa sulla sinistra e crossa all'altezza della trequarti, pallone interessante per l'inserimento di Quagliarella che anticipa Danilo e al volo batte Skorupski al 37'. Quatro minuti dopo ancora il Bologna che si riporta avanti col gol di Svanberg: l'azione è targata Barrow, irresistibile palla al piede e favorito anche da un rimpallo: pulito l'invito per Svanberg, destro piazzato dove Audero non può arrivare. Senza recupero, la gara si accende dunque nel finale e il primo tempo termina col vantaggio dei padroni di casa per 2-1.

