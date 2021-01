Bonini critico con la Juventus: "Vincere aiuta a vincere, ma fin qui non ha convinto"

vedi letture

L'ex centrocampista della Juventus Massimo Bonini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva analizzando così l'avvio di stagione dei bianconeri: "Vincere un trofeo è sempre tanta roba perché migliora l'autostima, ma la Juve deve ancora trovare gli equilibri giusti: ha vinto ma non ha ancora convinto come gioco. Il Covid non semplifica il compito dell'allenatore, così come giocare ogni tre giorni: per dare un giudizio su Pirlo che è alla prima esperienza bisogna aspettare un po' di tempo, è chiaro che alla Juve non c'è questa possibilità però il campionato è ancora lungo e in Champions sono ancora dentro. Di sicuro la società si è presa una grossa responsabilità e l'ha data anche a Pirlo. Il Bologna non molla mai e rende la vita difficile a tutti: la Juventus può perdere contro l'Inter ma non può perdere punti con le squadre di seconda fascia, e il problema quest'anno è proprio che ha perso punti con le squadre di seconda fascia", ha concluso.