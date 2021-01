Botta e risposta tra Gasp-Pioli sui rigori: "Noi meno bravi a prenderli". "E' perché siamo in area"

Botta e risposta a distanza tra Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli sulla questione calci di rigore. "Il Milan ha ricevuto 12 rigori. Prenderà qualche contromisura? "Non devi far fallo in area di rigore, se non fai fallo non prendi rigori. È una domanda che avete fatto voi, dico che noi siamo meno bravi a prendere rigori, lo dimostrano i numeri. Forse perché arriviamo poco in area. Se chiedi a me perché abbiamo preso meno rigori ti dico che siamo stati meno bravi, loro non so perché abbiano preso 12 rigori", ha detto Gasp. Il tecnico del Milan, risponde. "La realtà è che giochiamo un calcio offensivo, siamo spesso dentro l'area offensiva. Se conquistiamo tanti rigori è perché siamo nell'area avversaria con giocatori forti. Ho rispetto per i nostri arbitri, fanno il loro lavoro e il meglio possibile".