Bove all'ospedale di Careggi, Palladino è già arrivato lì: a breve lo raggiungerà la squadra

vedi letture

Edoardo Bove è all'ospedale di Careggi dopo il malore che gli è occorso durante la partita tra Fiorentina e Inter. Come spiega FirenzeViola.it, ci sono già sul posto il padre e la fidanzata del centrocampista, oltre al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Sara Funaro e il tecnico Raffaele Palladino. In questi minuti i calciatori stanno lasciando l'Artemio Franchi con i membri della squadra gigliata che si recheranno proprio alla struttura medica per stare vicino al compagno.

Eugenio Giani sui social ha pubblicato un post: "Sono in costante contatto con i sanitari che stanno assistendo Edoardo Bove. Al 17’ di Fiorentina-Inter, Edoardo ha accusato un malore ed è stato prontamente soccorso. In questo momento, la priorità è la sua salute. La partita è stata doverosamente rinviata. Attendiamo aggiornamenti dai medici e speriamo in buone notizie. Forza, Edoardo!".