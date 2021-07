Brahim Diaz ha conquistato il Milan. E' il jolly di Pioli e non gioca quasi mai per 90'

Brahim Diaz e il Milan, avanti insieme. La trattativa tra rossoneri e Real Madrid è ai dettagli, resta solo da capire se la formula individuata sarà di prestito secco per una stagione o di prestito biennale con diritto di riscatto e recompra per i Blancos. L'esterno classe '99 del Malaga, già 1 gara e 1 gol con le Furie Rosse, ha convinto tutti. Soprattutto Stefano Pioli.

I NUMERI Col Milan ha giocato 39 partite e tra i professionisti è di gran lunga il club dove ha militato maggiormente. 7 gol e 4 assist, ha segnato subito alla seconda contro il Crotone. Quattro le marcature in A, le altre contro Fiorentina, Juventus e Torino, in Europa League ne ha fatte invece tre. Curiosità: di 39 partite, ha giocato soltanto due volte per 90' (una di queste per 105' in Coppa Italia col Torino, l'altra in Europa League contro lo Sparta Praga).