Brio duro: "Juve, scelte sbagliate a ogni livello. Non vedo tante basi da cui ripartire"

vedi letture

“Scelte sbagliate a ogni livello”. Raggiunto da La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore della Juventus Sergio Brio dice la sua sul nuovo corso bianconero e non è affatto tenero: “Detto che vincere per 10 anni era impensabile, vedo errori nella composizione della squadra, con giocatori non all’altezza. Su Pirlo valuterà la società, ma non vedo tante basi da cui ripartire”