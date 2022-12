Brozovic out per un fastidio ai flessori. Tornerà a disposizione dell'Inter dal 26 dicembre

Marcelo Brozovic non fa parte della squadra della Croazia che si sta giocando il terzo posto al Mondiale contro il Marocco. Il regista dell'Inter è rimasto ai box per un fastidio ai flessori della coascia sinistra, la stessa che lo ha tenuto ai box prima del Qatar. Secondo L'Interista, il giocatore tornerà a disposizione di Simone Inzaghi a partire dal 26 dicembre, quando però dovranno essere valutate le sue condizioni soprattutto in vista del ritorno in campo contro il Napoli del 4 gennaio.