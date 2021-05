Buffon agli ultras: "Non è vero che non seguiamo Pirlo. Speranze Champions? Per forza"

Questa sera Gianluigi Buffon sarà protagonista in campo con la Juventus, in quella che dovrebbe essere la sua ultima presenza in Serie A con la maglia bianconera. Ma il portiere lo è stato anche fuori dal manto erboso del Mapei. Come testimoniato dalla pagina twitter Bianconeri Brasil, l’estremo difensore ha incontrato una rappresentanza dei Viking, uno dei gruppi della tifoseria organizzata della Juve presente nello stesso hotel a Reggio Emilia, rispondendo così a chi gli chiedeva se la squadra non segua Pirlo: “Non è vero, ve lo dico perché sono tutti i giorni al campo e mi alleno con loro. È andata così. Speranze Champions? Per forza, siamo ancora in piedi”.