"Buffon icona dello sport italiano". Rivedi Paratici sul portiere e il suo addio alla Juve

Fabio Paratici, ds della Juventus, nel pre partita della gara poi vinta contro il Sassuolo è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare dell'addio di Buffon e del suo rapporto con il portiere bianconero: "La volontà di lasciare la Juventus ce l'ha comunicata parecchi mesi fa e prima o poi doveva esternarla anche agli altri. Lo dobbiamo ringraziare come club e anche personalmente perché è una persona e un giocatore speciale che ci ha dato tantissimo a livello professionale e umano. In questi 11 anni ho guadagnato un amico pari a quelli di infanzia. È un'icona dello sport italiano come Valentino Rossi, per dirne uno o Campriani del tiro al volo o Paltrinieri a cui faccio i complimenti. E' uno di quegli sportivi che porta in giro il nome dell'Italia in modo onorevole e meraviglioso".

