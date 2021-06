Buffon torna al Parma, il secondo indizio di Krause: "Lo spogliatoio sembra perfetto..."

Altro indizio social circa il ritorno di Gianluigi Buffon al Parma da parte del presidente Kyle Krause. "Lo spogliatoio sembra perfetto per la prossima stagione" si legge nel post su Twitter del numero uno ducale corredato di foto dello spogliatoio gialloblu. Dettaglio non di poco conto una maglia di Superman appesa in uno dei box destinati ai calciatori.