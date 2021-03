Buone nuove tra presente e futuro per la Juve: riscattato McKennie, niente lesioni per De Ligt

Buone nuove tra presente e futuro per la Juventus. I bianconeri oggi hanno ufficialmente riscattato Weston McKennie dallo Schalke 04, notizia comunicata direttamente dal club bianconero tramite i propri canali. Non solo: sono escluse lesioni per Matthijs de Ligt che ieri non è stato della gara contro lo Spezia. Tra mercato e campo, questo il servizio Sky Sport, proposto in collaborazione con Tuttomercatoweb.com.